Кировчанина оштрафовали за незаконную торговлю на улице

Мужчина обустроил прилавок из ящиков прямо на дороге

В Кирове во время очередного рейда представители теруправления Октябрьского района пресекли незаконную торговлю на стихийном рынке. Мужчина прямо на земле у дома № 4 по Октябрьскому проспекту обустроил прилавок из ящиков и продавал овощи. Об этом сообщили в горадминистрации.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Продавец должен заплатить штраф 3000 рублей. В теруправлении напомнили, что торговать разрешено только в специально отведенных для этого местах. Так, например, легально продавать садоводческую продукцию можно на социальных местах Центрального рынка. По вопросам наличия свободных мест можно обратиться по телефону 46-00-96.