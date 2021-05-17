Геннадий Коновалов потерял 29 позиций в медиарейтинге глав законодательных органов

Геннадий Валерьевич на должность председателя был избран в начале марта. Фото: zsko.ru

Председатель ОЗС Геннадий Коновалов занял лишь 61 место в медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов за апрель 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией «Медиалогия».

За месяц спикер областного парламента в рейтинге потерял аж 29 позиций. Эксперты посчитали, что активность Геннадия Валерьевича в СМИ резко сократилась. Не помогли ему и многочисленные рабочие встречи, которые впрочем так и не вышли за пределы сайта ОЗС. Кроме того, апрельская пленарка также не отличалась какой-либо активностью, в основном на заседании были рассмотрены вопросы, подготовленные в связи с изменениями федеральных законов.

В итоге за прошедший месяц МедиаИндекс председателя Законодательного собрания Кировской области составил 632.

Напомним, что Геннадий Валерьевич на должность председателя был избран только в начале марта. Тогда он занял 32 место в медиарейтинге глав законодательных органов. Читать.