Жительница Котельнича, убившая своего знакомого, сядет в тюрьму на 8 лет

В деле 27-летней котельничанки, зарезавшей в бане своего знакомого, поставили точку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Котельниче суд вынес приговор 27-летней местной жительнице, которая зарезала своего знакомого. Женщина на восемь лет отправится в колонию общего режима. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Напомним, что тело 57-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли 26 июня 2020 года в бане частного дома в Котельниче. По версии следствия, накануне трагедии потерпевший и обвиняемая вместе распивали спиртные напитки. Во время беседы между ними возникла ссора. Женщина взяла нож и нанесла собеседнику несколько ранений. После этого она скрылась с места преступления. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемая долго не признавалась в содеянном. Однако следователям СК удалось собрать достаточно доказательств для передачи дела в суд. В итоге котельничанке под тяжестью улик пришлось сознаться в убийстве. Приговор пока не вступил в законную силу.