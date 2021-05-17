В Кирове в парке Победы заменят детскую площадку

Новый детский игровой комплекс построят до 30 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове в парке Победы демонтируют детскую площадку «Корабль», а вместо нее установят новый комплекс, который оборудуют в зоне отдыха со стороны улицы Монтажников, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Проведенная экспертиза показала, что детская площадка, построенная в 2013 году, на данный момент не соответствует действующим требованиям безопасности и является травмоопасным, - пояснили в администрации.

В настоящее время инициативная группа кировчан отбирает проекты детских комплексов, которые в дальнейшем будут выставлены для голосования. Опрос жителей будет организован в группе «Территориальное управление по Октябрьскому району».

Добавим, что новый детский комплекс должен появиться до 30 августа 2021 года.