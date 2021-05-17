В Кильмезском районе водитель семерки взорвался в собственном автомобиле

В результате взрыва газового баллона мужчина скончался на месте. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 14 мая, в Кильмезском районе произошло происшествие со смертельным исходом. В 6 часов 20 минут на 207-ом км трассы Казань - Пермь взорвался автомобиль ВАЗ- 21070. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

По предварительным данным, произошла утечка из газового баллона, который находился в багажнике машины. Это привело к возгоранию и взрыву. В результате 67-летний водитель «семерки» погиб.

С 14 по 16 мая на территории Кировской области произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и 30 получили травмы.