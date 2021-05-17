В Кирове поймали 13-летнего «зацепера», который катался на поезде

На станции Лянгасово к вагоном поезда зацепился подросток. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Кирове поймали несовершеннолетнего «зацепера», который катался на поезде между станциями. Об этом сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД на транспорте.

Недавно в дежурную часть поступило сообщение от машиниста маневрового состава, который заметил, что на станции Лянгасово к вагону поезда зацепился подросток. Таким образом, юноша проехал несколько километров.

Прибывшим полицейским удалось отыскать юного «зацепера». Им оказался 13-летний кировчанин, который рассказал стражам правопорядка, что таким образом решил развлечься. Хотя такое "развлечение" могло закончиться тяжелыми травмами и даже гибелью подростка.

- В отношении одного из родителей составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, с юношей и родителями проведена профилактическая беседа. Материалы проверки также направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.