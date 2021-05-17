Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 1087 человек

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 57 кировчан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 17 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровел и выписался 41 человек.

На стационарном лечении остаются 1087 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 74 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 355. Информации об умерших на сегодняшний день нет.

В амбулаторных условиях проходит лечение 1625 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2487 исследований на COVID-19.