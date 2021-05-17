Более сотни домов Кирова останутся без света 17 мая

Плановое отключение электроэнергии проводят для профилактики серьезных нарушений. Фото: Алексей Фокин
Кировчан предупреждают о плановом отключении электричества в понедельник, 17 мая. Без света останутся более сотни домов Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов. Информация появилась на официальном сайте АО «Горэлектросеть».
Временное отключение электроэнергии связано с проведением плановых ремонтных работ на подстанциях. Свет пропадет на срок от двух до восьми часов.
График отключения электричества на 17 мая 2021 года:
Фото: geskirov.ru
Фото: geskirov.ru
Фото: geskirov.ru