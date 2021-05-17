Погода в Кировской области с 17 по 21 мая: не лето, но солнце и жара

Почти всю неделю погода будет солнечной и жаркой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Лето в Кирове продолжается! Жара даже и не думает идти на спад, и даже бьет новые рекорды. «Комсомолка» составила для вас прогноз погоды на наступившую рабочую неделю с помощью сервиса rp5.ru.

Понедельник, 17 мая, будет жарким и солнечным. Уже в шесть утра воздух прогреется до +20 градусов. К 13 часам отметка на термометре поднимется до +27 - это значение станет максимальным за весь день. Небо будет ясным, изредка - малооблачным. Ожидается сильный ветер: порывы составят до 13 м/с. Атмосферное давление - в норме.

Во вторник, 18 мая, картина не изменится. Температура воздуха днем - до +26 градусов, погода - солнечная. Ветер поутихнет - порывы до 7 м/с. Атмосферное давление пойдет на повышение: до 751 мм ртутного столба.

В среду, 19 мая, кировчане медленно начнут жариться на солнышке. Максимальная отметка на термометре в течение дня - +28 градусов. Погода солнечная, облаков и осадков не ожидается. Ветер - до 10 м/с. Атмосферное давление - до 752 мм ртутного столба.

В четверг, 20 мая, температура воздуха днем плавно доползет до значения в +29 градусов. Погода - солнечная и жаркая. Ветер вновь усилится - до 11 м/с. Атмосферное давление придет в норму в течение дня.

В пятницу, 21 мая, наконец-то пройдет дождь, хоть и слабый, но продолжительный - накрапывать будет в течение всего дня. Температура воздуха опустится до +24 градусов. А вот ветер усилится еще больше: порывы могут составлять 14 м/с. Атмосферное давление - в норме.

Напомним, что, по прогнозу метеорологов-любителей, аномальная жара продержится до 23 мая, а то и до конца месяца. Подробнее - здесь.