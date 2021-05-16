В Вятскополянском районе починили мост через Ошторму

На ремонт моста выделили 600 тысяч рублей. Фото: kirovreg.ru

В Вятскополянском районе отремонтировали разрушенный мост через Ошторму. Переправу в поселок Нурминка закрыли для автотранспорта еще в конце апреля из-за неудовлетворительного состояния.

Как рассказали в областном правительстве, затраты на реконструкцию моста составили 600 тысяч рублей. Деньги выделил муниципальный дорожный фонд. На них закупили новый материал и заключили договор с подрядчиком. Сейчас все работы завершены, мост восстановлен. Автомобильное движение по нему вновь открыто.

Сейчас в планах - восстановление другого моста через Ошторму, ведущего в Вятские Поляны. Закрыли его еще в середине марта также по причине плохого состояния. Переправу обследовала спецкомиссия, и сейчас ищется подрядчик, который составит проектно-сметную документацию по ремонту.