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Общество16 мая 2021 16:23

В Вятскополянском районе починили мост через Ошторму

Переправа в поселок Нурминка снова открыта для автотранспорта
Маргарита Акагиева
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На ремонт моста выделили 600 тысяч рублей. Фото: kirovreg.ru

На ремонт моста выделили 600 тысяч рублей. Фото: kirovreg.ru

В Вятскополянском районе отремонтировали разрушенный мост через Ошторму. Переправу в поселок Нурминка закрыли для автотранспорта еще в конце апреля из-за неудовлетворительного состояния.

Как рассказали в областном правительстве, затраты на реконструкцию моста составили 600 тысяч рублей. Деньги выделил муниципальный дорожный фонд. На них закупили новый материал и заключили договор с подрядчиком. Сейчас все работы завершены, мост восстановлен. Автомобильное движение по нему вновь открыто.

Сейчас в планах - восстановление другого моста через Ошторму, ведущего в Вятские Поляны. Закрыли его еще в середине марта также по причине плохого состояния. Переправу обследовала спецкомиссия, и сейчас ищется подрядчик, который составит проектно-сметную документацию по ремонту.