В Кирове зафиксировали новые температурные рекорды 14 и 15 мая

Нынешняя жара в Кирове бьет многолетние температурные рекорды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аномальная жара, установившаяся в Кирове, бьет все рекорды! Буквально. По итогам 14 и 15 мая зафиксирован новый температурный рекорд, по сообщению паблика «Любительская Метеорология в Кирове».

Так, 14 мая максимальная температура воздуха в областном центре составила +30,5 градуса. Суточный максимум, +29,1 градуса, был в этот день установлен 11 лет назад - в 2010 году. А вчера, 15 мая, термометры показали отметку в +31,4 градуса. Это значение покрывает рекорд, отмеченный аж в 1977 году: тогда метеорологи зафиксировали температуру воздуха в +26,4 градуса, и с тех пор оно было максимальным. До вчерашнего дня. Добавим, что «полюсом тепла» 15 мая оказались Вятские Поляны: в этом городе зафиксировали температуру в +33,2 градуса.

Карта максимальной температуры воздуха, зафиксированной в районах Кировской области 15 мая. Фото: vk.com/meteokirov

Метеорологи-любители предполагают, что и сегодняшний день, 16 мая, преподнесет нам новый температурный рекорд. К слову, по их же данным, установившаяся в Кирове аномальная жара может продлиться до 23 мая. Есть возможность, что даже и до самого июня. Подробнее об этом можно прочитать здесь.