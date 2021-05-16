АТП готовит для кировчан пересадочный тариф и суточный проездной

Программы лояльности появятся только на маршрутах АО «Автотранспортное предприятие». Фото: admkirov.ru

В Кирове в скором времени появятся пересадочный тариф и суточный проездной билет. Как рассказали в горадминистрации, обе программы лояльности планируют запустить в ближайшее время. Стоит уточнить, что программы будут действовать только на маршрутах кировского АО «Автотранспортное предприятие».

В случае с первой акцией пассажиры смогут за установленную сумму бесплатно пересесть с одного маршрута на другой. Условие - уложиться в определенный лимит времени. Он, как и стоимость таких поездок, пока просчитывается. По суточному же билету кировчане смогут за единую сумму совершать определенное количество поездок в сутки. Еще не ясно до конца, в какой лимит должны будут вписаться пассажиры - календарные сутки или 12 часов. Программа также находится в разработке.

Кроме того, в кировском общественном транспорте появились цветовые схемы движения маршрутов. Номера автобусов и троллейбусов АТП обозначены разными цветами, других перевозчиков - серым. Сделана схема для удобства пассажиров, чтобы они могли просчитать, на какой остановке им нужно выйти, чтобы пересесть на другой маршрут.