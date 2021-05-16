В общественном транспорте Кирова могут появиться «тревожные кнопки»

Сигнал с «тревожных кнопок» в транспорте будет переходить на пульт охраны Росгвардии. Фото: vk.com/club150428796

В кировском общественном транспорте хотят установить «тревожные кнопки». Отвечать за безопасность будет управление Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Переговоры об организации охраны общественного транспорта велись с областным правительством с конца 2020 года. Ведомства оценили возможности и промониторили востребованность услуги, после чего ряд кировских АТП захотели поучаствовать в тестировании системы. Она представляет собой установленную в транспорте «тревожную кнопку», сигнал с которой выводится на пункт централизованной охраны Росгвардии.

Сейчас у кировского управления Росгвардии есть необходимые ресурсы для обеспечения охраны транспорта, остается лишь оснастить его нужной техникой. Ведомство не исключает, что уже в мае-июне 2021 года возможно провести выборочное тестирование системы. Если она покажет эффективность, оборудовать весь общественный транспорт тревожной сигнализацией и перевести под охрану Росгвардии возможно уже до конца года. Стоит заметить, что автовладельцы-физические лица могут уже сейчас воспользоваться этой услугой.