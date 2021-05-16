Статистика по COVID-19 в Кировской области: 58 новых случаев заражения за сутки

За минувшие сутки выздоровели 169 заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 16 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 169 человек.

На стационарном лечении остаются 1071 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 76 пациентам, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 355. Информации об умерших на сегодняшний день нет.

В амбулаторных условиях проходит лечение 1666 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2425 исследований на COVID-19.