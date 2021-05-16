В Котельничском районе в ДТП пострадали молодой человек и два ребенка

Сейчас все обстоятельства совершения аварии устанавливаются. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области два ребенка пострадали в результате ДТП. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Информацию сообщили в областной ГИБДД.

Инцидент произошел в Котельничском районе сегодня, 16 мая, в 06.55. По предварительным данным ведомства, на 490 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» «Фольксваген Пассат» врезался в стоящий на обочине «Фольксваген Тигуан». 44-летняя женщина за рулем «Пассата» не пострадала. Известно, что травмы получили трое человек: две девочки возраста 11 и 13 лет, а также 29-летний молодой человек. В какой машине они находились - не уточняется.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП. Все причины и обстоятельства совершения аварии устанавливаются.