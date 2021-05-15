Сотрудникам аптеки в Вятских Полянах работодатель задолжал более чем 900 тысяч рублей

В вятских полян 38 работникам аптеки №28 выплатили зарплату за конец прошлого года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Вятских Полянах фармацевтам КОГУП «Межрайонная аптека № 28» почти в полном объеме выплатили долги по заработной плате. Последние несколько месяцев 2020 года сотрудники унитарного предприятия не получали деньги. Общая сумма задолженности составила более 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители ведомства провели проверку и подтвердили нарушение трудового законодательства. На руководителя аптеки завели дело об административном правонарушении. После вмешательства прокуратуры более 800 тыс. рублей уже выплатили фармацевтам. Погашение оставшейся суммы находится на особом контроле надзорного органа.