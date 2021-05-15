За первый квартал 2021 года в Кировской области выявили 26 поддельных банкнот

С января по март текущего года из банковского сектора изъяли более двадцати фальшивых денежных купюр Фото: Николай ХИЖНЯК

С января по март текущего года на территории Кировской области выявили и изъяли из оборота 26 поддельных денежных банкнот. Это на 35% меньше, чем за последний квартал 2020 года.

Больше всего подделок – это купюры номиналом 5 тысяч рублей. Второй по популярности фальшивкой стала тысячерублевая банкнота. Менее востребованной у фальшивомонетчиков признана купюра в две тысячи рублей. Среди изъятых подделок их количество соответственно распределилось в такой пропорции: 21, 4 и 1.

Отметим, что российские банкноты достаточно сложно подделать. Часть имеющихся на купюрах защитных элементов не видна невооруженным глазом и распознается только специальными приборами. При этом определить подлинность денег может каждый. Для этого необходимо проверить не менее трех защитных элементов. Самостоятельно разобраться в подлинности купюр поможет информация, размещенная на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России»