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Общество15 мая 2021 12:38

За первый квартал 2021 года в Кировской области выявили 26 поддельных банкнот

Самой распространенной фальшивкой является пятитысячная купюра
Алексей РомановАлексей Романов
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С января по март текущего года из банковского сектора изъяли более двадцати фальшивых денежных купюр

С января по март текущего года из банковского сектора изъяли более двадцати фальшивых денежных купюр

Фото: Николай ХИЖНЯК

С января по март текущего года на территории Кировской области выявили и изъяли из оборота 26 поддельных денежных банкнот. Это на 35% меньше, чем за последний квартал 2020 года.

Больше всего подделок – это купюры номиналом 5 тысяч рублей. Второй по популярности фальшивкой стала тысячерублевая банкнота. Менее востребованной у фальшивомонетчиков признана купюра в две тысячи рублей. Среди изъятых подделок их количество соответственно распределилось в такой пропорции: 21, 4 и 1.

Отметим, что российские банкноты достаточно сложно подделать. Часть имеющихся на купюрах защитных элементов не видна невооруженным глазом и распознается только специальными приборами. При этом определить подлинность денег может каждый. Для этого необходимо проверить не менее трех защитных элементов. Самостоятельно разобраться в подлинности купюр поможет информация, размещенная на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России»