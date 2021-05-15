Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 мая 2021 11:50

В Немском районе лесоперерабатывающее предприятие заплатило 2,5 млн рублей за незаконную вырубку

Межрайонный прокурор направил в суд соответствующий иск
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
ООО «Вятский фанерный комбинат» незаконно вырубил лес на площади более 5,7 тыс. га

ООО «Вятский фанерный комбинат» незаконно вырубил лес на площади более 5,7 тыс. га

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Немского района обязала ООО «Вятский фанерный комбинат» заплатить 2,5 млн рублей за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа установили, что предприятие срубило деревья в лесополосе площадью более 5,7 тыс. га. Разрешение на это организация не получала. В связи с этим прокурор подал в суд иск с требованием взыскать с юрлица материальную компенсацию за причиненный ущерб окружающей среде. Комбинат уже возместил всю сумму.