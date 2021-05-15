В Немском районе лесоперерабатывающее предприятие заплатило 2,5 млн рублей за незаконную вырубку

ООО «Вятский фанерный комбинат» незаконно вырубил лес на площади более 5,7 тыс. га Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Немского района обязала ООО «Вятский фанерный комбинат» заплатить 2,5 млн рублей за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа установили, что предприятие срубило деревья в лесополосе площадью более 5,7 тыс. га. Разрешение на это организация не получала. В связи с этим прокурор подал в суд иск с требованием взыскать с юрлица материальную компенсацию за причиненный ущерб окружающей среде. Комбинат уже возместил всю сумму.