Погода в Кировской области на 15 и 16 мая: Жара и низкое давление

В субботу и воскресенье кировчан порадует солнышко и жаркая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории региона установилась аномально жаркая погода. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 15 мая, воздух в течение дня прогреется до + 29 градусов. Ближе к обеду возможны кратковременные осадки. Скорость ветра небольшая 3-4 м/c. Внимание метеозависимым: атмосферное давление упадет до 747 мм ртутного столба!

В воскресенье, 16 мая, существенных отличий ждать не стоит. Температура в течение дня достигнет отметки + 28 градусов. Ожидается солнечная погода, но возможен и небольшой дождь. Сильного ветра не предвидится. Его максимальная скорость составит 6 м/c. Атмосферное давление по-прежнему будет пониженным -746 мм ртутного столба.