В Кирове с 20 мая поменяется расписание некоторых пригородных поездов

С 20 мая в Кировской области поменяются некоторые маршруты поездов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание некоторых пригородных поездов в Кировской области поменяется с 20 мая 2021 года по 26 июня. Об этом сообщила «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Поправки заденут восемь маршрутов. С 20 мая поезд № 6376 «Киров — Яр» будет отправляться в 6.30 и прибывать на конечную станцию на три минуты позже — в 9.50. Электричка №6404 «Яр — Глазов» будет выходить в 9.51, а прибывать в 10.31. Поезд № 6380 «Киров — Яр» будет приходить также на три минуты позже — в 20.41, при этом отправляться в 17.23. А маршрут №6410 «Яр — Балезино» будет отбывать в 20.55 и приходить на конечную в 22.12.

С 22 мая еще несколько поездов изменят свое расписание. Со станции Яр поезд №6371 будет отправляться в Киров на 4 минуты раньше — в 4.12 и прибывать на столько же позже — в 7.19. А расписание электрички №6373 «Яр — Киров» изменится также, но на три минуты: отправление в 5.23, прибытие — в 8.41. Из Кирова поезд №6374 будет выходить как обычно - в 2.37 и следовать по обычному расписанию до станции Зуевка. Но далее начнет отставать от привычного графика и прибудет в Яр в 5.54. Электричка №6474 «Яр — Глазов» будет выходить позже на 9 минут - в 5.55 и приходить на конечную станцию на 10 минут позже — в 6.36.

При планировании поездки подробные изменения и расписание можно увидеть на сайте компании-перевозчика.