Московские эксперты одобрили проект концепции развития Кирова

14 мая проект представили главе региона Игорю Васильеву. Фото: admkirov.ru

Кировские управленцы представили в Москве проект концепции развития нашего города. Основной акцент в работе решено сделать на биотехнологии. Об этом рассказали в пресс-службе кировской мэрии.

В апреле в Московской школе управления «Сколково» прошла защита городских проектов в рамках образовательной программы Master of Public Administration для сотни крупнейших городов страны. В список вошел и Киров.

Проект развития нашего города защищал глава горадминистрации Дмитрий Осипов и другие представители мэрии. Эксперты «Сколково» и участники из других регионов одобрили концепт, и сегодня, 14 мая, его представили на рассмотрение губернатору Кировской области Игорю Васильеву.

Как рассказал Дмитрий Осипов, в ходе работы члены команды проанализировали основные проблемы городов: изношенная инфраструктура, неразвитая логистика, отток молодого поколения в другие регионы, разбросанность населенных пунктов и другие. Стратегическая цель представленного проекта - превратить Киров в современный технологический центр, где будет комфортно как жить и отдыхать, так и работать. Так, в перспективе возможно создать городскую агломерацию Киров - Слободской - Кирово-Чепецк - Левинцы.

Основной упор в проекте сделан на развитие биотехнологий, так как именно это направление может стать ключевым для процветания региона. В эту сферу входят производство лекарств, вакцин, витаминов, кормовых добавок для скота, переработка древесины и других источников сырья. Для этого есть необходимые человеческие резервы и научные разработки, а также площади, где можно осуществить задуманное.

- Киров всегда был промышленным городом с хорошей образовательной базой и достойными достижениями в биотехнологии. Эти наши особенности необходимо использовать. Главное, чтобы образовательный проект стал рабочим инструментом, который изменит жизнь кировчан в лучшую сторону, - заметил Игорь Васильев.