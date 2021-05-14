Половодье в Кировской области 2021: на некоторых участках вода в Вятке снова поднимается

На некоторых участках вода в Вятке снова поднимается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Вятке в некоторых местах все еще поднимается. Так, в районе гидропоста Вятские Поляны подъем реки составил 7 см за сутки. На остальных реках наблюдается спад уровней.

На этот момент в области временно ограничено передвижение по 14-ти мостам в 10-ти районах. Среди них Белохолуницкий, Верхнекамский, Даровской (3 моста), Зуевский, Кильмезский, Лузский, Нагорский (3 моста), Нолинский, Советский и в городе Кирово-Чепецке. Региональное правительство сообщает, что население, отрезанное от «большой земли» обеспечено предметами первой необходимости, лекарствами и продуктами питания.

Однако в некоторых местах Кировской области движение уже восстановили: по двум мостам в Афанасьевском районе и по одному в Лузском и в Кикнурском.