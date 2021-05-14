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Общество14 мая 2021 13:46

Кировчанину пришлось расстаться с машинами из-за долгов по алиментам

На троих детей накопилась сумма 430 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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У жителя Кирова забрали две машины за неуплату алиментов

У жителя Кирова забрали две машины за неуплату алиментов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Судебные приставы забрали у кировчанина два автомобиля за неуплату алиментов трем несовершеннолетним детям. Общая сумма задолженности составила 430 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УФССП.

В собственности у мужчины находились две машины: «ГАЗель» и «Волга». На автомобили наложили арест, однако должник не спешил их отдавать. В связи с этим судебным приставам пришлось забирать транспортные средства с помощью эвакуатора. После принудительной реализации денежные средства перечислены в счет уплаты алиментов.