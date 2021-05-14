Аномально жаркая погода в Кирове может продлиться до конца мая

Осадков на неделе, к слову, практически не предвидится. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аномальная жара в Кирове прекратится только в конце следующей недели. Об этом сообщает местный паблик «Любительская метеорология». По их информации, жаркая погода с отклонением от нормы в 10-12 градусов сохранится с 16 по 21 мая.

Наш регион находится как раз в центре аномалии. Максимально возможные значения температуры в районах - до +28...+33 градусов. Кроме того, осадков практически не предвидится, либо они будут вовсе незначительными. Аномальная жара может закончиться только после 23 мая. Однако есть вероятность, что блокирующий антициклон, обеспечивший нам это нежданное лето, может сохраниться до самого начала лета.

Краткая справка от метеорологов-любителей: аномальной жарой считается значение среднесуточной температуры выше на 7 градусов от нормы в период с апреля по сентябрь. Относится к опасным явлениям погоды.