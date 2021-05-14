В Кирове подрядчики восстановят разбитые тротуары по гарантии

Все нарушения подрядчик обязан устранить до 20 июня. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается обследование ранее отремонтированных тротуаров на предмет дефектов. К осмотру приступили 19 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе кировской мэрии.

Пешеходные зоны ремонтировали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Поскольку гарантия на них составляет три года, подрядчик обязан устранить все дефекты на своих участках, которые сейчас и осматривают. На данный момент специалисты составили акты обследования тротуаров, отремонтированных в 2018-2019 годах, и начали оценивать участки, где работы выполнили в минувшем году. В общей сложности им предстоит обследовать 106 пешеходных зон.

Основные дефекты, которые находят при проверке - локальные провалы, разбитое покрытие дорожной части и разрушение бетонных оснований горловых колодцев. После осмотра каждого участка составляется акт обследования с описанием каждого дефекта и сроками его устранения. Затем эти документы направляют подрядчику. Организация, в свою очередь, исправив все нарушения, отчитывается городскому управлению дорожной и парковой инфраструктуры. Ее сотрудники после этого выезжают на ревизию для повторной проверки.