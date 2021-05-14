Кировчан просят помочь в поиске 10-летнего мальчика

В Кирове ищут 10-летнего ребенка, который пропал 13 мая: Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове ищут 10-летнего мальчика. В последний раз Максима Артемьева видели 13 мая около 14 часов дня. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Рост ребенка 150 см. У него полное телосложение, каштановые волосы и карие глаза. Был одет в серую футболку с черными принтами, шорты и светло-желтые кроссовки. С собой взял темно-синий велосипед.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.