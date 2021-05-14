15 и 16 мая в Кирове пройдут «сплошные проверки»

Проверки пройдут в Кирове 15 и 16 мая. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на наступающих выходных пройдут традиционные «сплошные проверки». Ловить пьяных водителей на сей раз будут в Ленинском и Первомайском районе. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

15 и 16 мая сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства на заранее выбранных участках районов. Без внимания, как всегда, не оставят также въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны. В помощь автоинспекторам традиционно выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Госавтоинспекция напоминает кировчанам о недопустимости вождения в нетрезвом виде. Наказание - штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, кировчан извещают о том, что во всех патрульных автомобилях стоят видеорегистраторы - на случай, если захочется разрешить конфликт взяткой или применением физической силы.