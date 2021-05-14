Кировская энергосетевая компания: «На вырубку деревьев у нас было разрешение»

Спиленные деревья должны вывезти с Северной набережной в течение недели Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировская энергосетевая компания начала вывозить спиленные деревья с Северной набережной. В течение недели сотрудники организации должны полостью очистить территорию от пней и веток, которые лежат на ней еще с зимы. Работы начались после сигнала активистов ОНФ

Представитель энергосетевой компании заверил, что у организации есть порубочный билет и согласование с администрацией города. Он также уточнил, что данная территория является охранной зоной ЛЭП. На таких участках энергетики могут вырубать «опасные» деревья без разрешения властей. Однако данную информацию не подтверждает публичная кадастровая карта.

В связи с этим, активисты общественного народного фронта направили обращение в кировскую горадминистрацию с просьбой подтвердить разрешение на данные виды работ. Они также хотят узнать, будет ли высадка новых деревьев на этом и в других общественных местах города. Ведь подобные вырубки произведены на Карла Маркса, 4, а также на перекрестке улиц Щорса и Тихой.

Напомним, что зимой 2021 года на Северной набережной микрорайона Филейка вырубили сотни молодых деревьев на участке длиной 800 м. Остатки спила не вывезли и кировчанам приходится гулять вдоль пней и разбросанных веток.