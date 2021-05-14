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Здоровье14 мая 2021 9:07

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации находится 71 пациент

К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек
Алексей РомановАлексей Романов
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За прошедшие сутки коронавирусом заболел еще 71 кировчанин

За прошедшие сутки коронавирусом заболел еще 71 кировчанин

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 14 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 245 человек.

На стационарном лечении остаются 1042 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 71 пациенту, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 355.

В амбулаторных условиях проходит лечение 1791 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2588 исследований на COVID-19.

Коронавирус Covid-19