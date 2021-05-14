Статистика по COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации находится 71 пациент

За прошедшие сутки коронавирусом заболел еще 71 кировчанин Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 14 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 245 человек.

На стационарном лечении остаются 1042 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 71 пациенту, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 355.

В амбулаторных условиях проходит лечение 1791 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2588 исследований на COVID-19.