Кировчане продолжают голосовать за благоустройство любимых мест города

В список объектов Кирова, за которые можно проголосовать, вошло 99 территорий. Фото: admkirov.ru

В Кировской области продолжается голосование за благоустройство любимых зон отдыха. В нем поучаствовали уже более 30 тысяч жителей региона. Об этом рассказали в горадминистрации Кирова.

Жители областного центра могут проголосовать за 99 объектов. В список входят парки, скверы, бульвары, набережные, аллеи и другие места. 30 из них, которые получат наибольшее количество голосов, войдут в программу по благоустройству. Ее реализация пройдет в 2022 году.

Голосование продлится до 30 мая, и принять участие в нем могут все желающие, достигшие возраста 14 лет. Посмотреть весь список объектов и выбрать один из них можно здесь.