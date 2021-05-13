Жители Нововятска снова могут пить воду из-под крана

Сейчас водопроводная вода в Нововятске соответствует всем гигиеническим нормативам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты «Водоканала» промыли и дезинфицировали систему водоснабжения в 41-м микрорайоне Нововятска. После этого анализ вновь взятых проб показал, что вода соответствует всем гигиеническим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба кировской мэрии.

Сейчас все ограничения к употреблению воды из-под крана сняты, однако населению рекомендуют все-таки кипятить ее перед питьем - в профилактических целях. Специалисты «Водоканала» готовятся к регулярному хлорированию ресурса подземных водоисточников в Нововятском районе.

Напомним, эта история началась после сообщения о массовом отравлении населения Кирова - в особенности Нововятского района. В больницу госпитализировали 22 ребенка с симптомами кишечной инфекции; выезжала «скорая» и на вызовы с аналогичными жалобами. После возмущения местных жителей специалисты проверили водопроводную воду в Нововятске. В итоге в ней нашли РНК-вирусы.

Региональный Роспотребнадзор предупредил, что в области началась эпидемия норовируса. Узнать, как защититься от заражения, можно здесь.