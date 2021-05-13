Кировскую область накрывает дым от пожаров в Сибири

Масштабные пожары в Сибири начались в середине апреля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кировскую область накрывает дым от пожаров в сибирских лесах. 13 мая он достиг северной половины нашего региона. Об этом рассказали в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

12 мая, накануне, дым уже могли видеть жители юга области. С установлением юго-восточного ветра он начал распространяться на Вятские Поляны, Кильмезь и, частично, Малмыж. А сейчас наибольшую концентрацию частиц продуктов горения наблюдают над западными и северо-западными районами. Дымную пелену видели и из самого Кирова. Сообщения очевидцев подтверждают наблюдения спутников.

Стоит отметить, что неконтролируемые пожары в Западной Сибири начались еще в середине апреля 2021 года - преимущественно, на востоке Тюменской области. По состоянию на 11 мая общая площадь лесных пожаров в этом регионе превышает 121 тысячу гектаров.