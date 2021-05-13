В Кирове будут судить инженера, который принял детский сад с недоделками

Следователи кировского СК доказали вину инженера МКУ «УКС», который принял детский сад, построенный с нарушениями Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове завершилось расследование уголовного дела в отношении инженера по надзору за строительством МКУ «УКС». Следователи СК доказали, что он допустил халатность при приемке здания нового детского сада на улице Крупской. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники следственного комитета установили, что подозреваемый не проверил, что на сдаваемом объекте все работы выполнены. Так, не сделана вертикальная планировка участков, не проведено благоустройство территории и ее озеленение на сумму более 3,8 миллиона рублей. Несмотря на это инженер подписал все необходимые документы о приемке объекта.

В связи с этим на него завели уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Свою вину мужчина признал полностью. В настоящее время дело передано в суд для вынесения окончательного приговора.