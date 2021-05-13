В 2021 году более 1000 кировчан должны переехать из аварийного жилья

В этом году в Кирове снесут 40 аварийных домов. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается расселение горожан из аварийного жилья. В этом году более 1000 жителей 65 ветхих домов переедут в новые квартиры. Об этом сообщили в горадминистарции.

В 2021 году планируется снести 40 аварийных объектов. Так, на улице Орджоникидзе в Нововятском районе уберут три здания, расселенные в 2018 году. Три ветхих дома уже ликвидировали на улицах Ленина и Красина. Освободившуюся территорию используют для строительства общественных территорий, парков, скверов или автостоянок.

До конца этого года планируется сдать три дома для переселенцев. Два из них в микрорайоне Урванцево, один - в Лянгасово. Расселять будут кировчан, чьи дома признаны аварийными в 2013 и 2014 годах.