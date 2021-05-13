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Происшествия13 мая 2021 13:15

Виновника ДТП, в котором погибли три человека отправят в колонию на 4,5 года

Мужчину также лишили прав на три года
Алексей РомановАлексей Романов
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Жителю Кирова, по вине которого в ДТП погибла семья из трех человек, вынесли приговор

Жителю Кирова, по вине которого в ДТП погибла семья из трех человек, вынесли приговор

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя областного центра, который в сентябре прошлого года совершил смертельное ДТП признали виновным. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Кроме того, у мужчины отобрали права на 3 года. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Напомним, трагедия произошла 22 сентября 2020 года в Верхошижимском районе на трассе «Киров - Советск - Яранск». Водитель автомобиля «ГАЗ БАГЕМ» выехал на встречку и столкнулся с «Ford Transit». В той аварии погибла семья из трех человек, в том числе двухлетний ребенок.

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