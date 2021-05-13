Кировчане почтили память погибших при стрельбе в казанской школе

Мероприятие прошло в день траура по погибшим в казанском теракте. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове прошла акция памяти о погибших в казанской школе детях. Мероприятие состоялось на Набережной Грина, рядом с Феодоровской церковью. Фотографии появились в местных соцсетях.

Акция проходила с 20 до 21 часа вечером 12 мая - в день, объявленный в Республике Татарстан днем траура. Пришедшие несли с собой игрушки и цветы, зажигали свечи у плаката с надписью «Казань, Киров с тобой...». Среди них были как взрослые, так и подростки, и даже дети. В мероприятии поучаствовали и кировские росгвардейцы - в их официальной группе появился пост.

- 12 мая десятки кировчан, дети и взрослые, пришли на набережную Грина почтить память погибших в школе №175 города Казани. В ходе памятной акции у Федоровской церкви зажгли свечи и росгвардейцы, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 11 мая в Казани произошла трагедия: молодой человек устроил стрельбу в школе №175. В результате погибли девять человек - две учительницы и семь детей. Убийца ранил еще 23 человек, как ребят, так и школьный персонал. Стрелком оказался 19-летний местный житель. Сейчас он находится в СИЗО, куда его поместили на два месяца решением суда. За стрельбу и взрыв в школе молодому человеку грозит пожизненный срок.

После случившейся трагедии Игорь Васильев велел региональному Минобру усилить меры безопасности в школах области.

Почтить память погибших пришли даже дети. Фото: vk.com/club150428796