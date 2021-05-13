Бывшего полицейского из Омутнинска приговорили к условному сроку за получение взятки

На днях обвиняемый в получении взятки полицейский предстал перед судом. Фото: vk.com/suskko

В Кировской области осудили бывшего стража порядка. Замначальника отдела омутнинской полиции признали виновным в «крышевании» игорного бизнеса. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

С июня по декабрь мужчина получил от одного из жителей области взятку в размере более 70 тысяч рублей. За эти деньги он покрывал организованную группу, которая незаконно устраивала и проводила азартные игры в Омутнинске и районе, а также сообщал им о запланированных проверках. В результате он все равно попался - как и хозяева подпольного казино.

В итоге бывший полицейский получил четыре года условно с испытательным сроком в три года и штраф в 360 тысяч рублей. Кроме того, еще три года он не сможет устроиться на госслужбу и работу в органах местного самоуправления.