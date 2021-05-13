В Кирове появится новая аллея на Октябрьском проспекте

Протяженность новой пешеходной зоны составит 1 км. Фото: admkirov.ru

В областном центре приступили к обустройству аллеи на Октябрьском проспекте. Ее протяженность от площади Лепсе до улицы Гайдара составит 1 км. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы выполняет подрядная организация АО «Гордормостстрой». Ее сотрудники уже начали укладывать брусчатку. Вдоль новой аллеи установят освещение и установят скамейки. Кроме того, в рамках ремонта данной пешеходной зоны благоустроят сквер у перекрестка улицы Лепсе и Октябрьского проспекта.

В настоящее время также делают тротуары на улице Карла Маркса от Искожевского переулка до сквера Трудовой Славы и на улице Производственной от Воровского до Солнечной.

Всего в 2021 году планируется благоустроить 8 пешеходных зон. Все работы в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» должны завершить до 31 августа.