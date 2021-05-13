В Кирове вырублены сотни молодых деревьев без специального разрешения

Активисты ОНФ проверят законность вырубки сотен деревьев на Северной набережной Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Зимой в микрорайоне Филейка вырубили сотни деревьев на Северной набережной. Местные жители обратились в ОНФ с просьбой разобраться в случившемся.

Активисты общественного народного фронта провели проверку. Как оказалось, деревья вырубила энергосетевая компания. Руководство организации объяснило это тем, что тополя и березы на полосе длиной 800 м пришлось спилить потому, что они росли под ЛЭП. Однако порубочный билет от муниципальных властей компания не получала.

Кроме того, энергетики обещали убрать остатки спила как только земля станет сухой, но до сих пор этого не сделали. Кировчанам приходится гулять вдоль пней. В связи с этим представители ОНФ обратились в горадминистрацию с просьбой подтвердить принадлежность данных земельных участков муниципалитету, а также предоставить результаты лесопатологического обследования.

Отметим, что если нанесенный ущерб оценят свыше 5 тысяч рублей, то организация может понести уже уголовную ответственность. Если менее указанной суммы, то предусмотрен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей с полной компенсацией причиненного вреда.