Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 59 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2560 исследований на COVID-19.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 13 мая.
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 59 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 153 человека.
На стационарном лечении остаются 1034 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 71 пациенту, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 354.
В амбулаторных условиях проходят лечение 1832 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2560 исследований на COVID-19.