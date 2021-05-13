Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 59 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2560 исследований на COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 13 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 59 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 153 человека.

На стационарном лечении остаются 1034 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 71 пациенту, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 354.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1832 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2560 исследований на COVID-19.