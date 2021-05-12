В деле замдиректора «Газпром газораспределение Киров» вскрылись новые преступные эпизоды

Сейчас расследование уголовных дел продолжается. Фото: СУ СКР по Кировской области

В уголовном деле заместителя гендиректора АО «Газпром газораспределение Киров» Александра Остапчука вскрылись новые преступные эпизоды. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Ранее ему предъявили обвинение в коммерческом подкупе на сумму в 10 миллионов рублей (сейчас фигурирует сумма в 30 миллионов). Кроме того, строительная фирма, с которой замдиректора пошел на сделку, отстроила ему дом за 11 миллионов рублей. В рамках расследования этих дел замдиректора задержали, а в качестве меры пресечения заключили под стражу. Бывший газовик обжаловал это решение. Сначала ему отказали, затем продлили срок содержания под стражей до четырех месяцев, а 11 мая и вовсе освободили без назначения какой-либо меры пресечения.

Однако в этот же день следователи вскрыли новые преступные эпизоды. Возбуждены дела по факту совершения коммерческого подкупа в особо крупном размере: 56 и 9 миллионов рублей. В общей сложности на данный момент сумма полученного Остапчуком «на лапу» превышает 103,5 миллиона рублей с 2017 по 2019 годы.

Мужчину вновь задержали. Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники СУ СКР по Кировской области намерены ходатайствовать о взятии обвиняемого под стражу.

Напомним, в конце апреля задержали также и его начальство - гендиректора АО «Газпром газораспределение Киров» Сергея Камеко. Его обвинили в двух эпизодах коммерческого подкупа. Сейчас он находится под домашним арестом - такую меру пресечения избрал суд.