В Кирове завершили акцию по сбору кормов и вещей для приютских собак

Все собранные корма и вещи передали приюту временного содержания собак в Больничном переулке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове завершилась благотворительная акция «Счастливый хвост». В ее рамках неравнодушные жители города собрали для приютских животных корма, крупы и консервы, пледы и пеленки. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.

В акции приняли участие более ста человек. Все собранные ими корма и вещи передали кировскому приюту временного содержания собак «Мокрый нос» в Больничном переулке. Там он находится на протяжении уже шести лет. Именно это помещение передали волонтерам на безвозмездной основе.

В приюте живут собаки с различной судьбой - попавшие под поезд или машину, забранные из отлова, брошенные хозяевами или ставшие жертвами издевательств. Все расходы по их содержанию, от питания до лечения, лежат на плечах волонтеров. Основная цель добровольцев - пристроить собак в добрые руки.