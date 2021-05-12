В Кирово-Чепецке осудили мужчину за попытку застрелить тренера местного спортклуба

Мужчина выстрелил в своего знакомого, а на допросе уверял, что это было случайностью. Фото: vk.com/suskko

В Кирово-Чепецке осудили мужчину, который пытался застрелить тренера по боксу. Мужчину признали виновным в покушении на убийство, передает областной Следком.

Инцидент произошел 13 января в местном спортклубе. Между тренером и его знакомым вспыхнула ссора по непонятным причинам, и последний, выхватив пистолет, выстрелил в спортсмена. Пострадавшего госпитализировали, вовремя оказали необходимую помощь. Он остался жив.

Стрелка задержали и заключили под стражу. На допросе он пояснил, что выстрелил случайно. Однако это не спасло его от вопросов о том, откуда у него вообще появился пистолет, да еще и с глушителем. В итоге к покушению на убийство прибавилось еще и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Впоследствии следователи доказали, что выстрел был намеренным.

В итоге суд вынес приговор: семь лет и три месяца лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.