В Слободском росгвардейцы нашли потерявшегося на параде пенсионера

В Слободском пенсионер ушел на парад Победы, но забыл дорогу домой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слободском росгвардейцы нашли 73-летнего пенсионера, который пошел на парад и не вернулся. О его пропаже вечером 9 мая заявили родственники. Об этом сообщили в ведомстве.

Пожилого мужчину обнаружили 11 мая в районе полуночи. Он одиноко шел на улице Маршала Конева районного центра. Когда сотрудники Росгвардии стали его опрашивать, пенсионер ничего не мог ответить и не понимал куда идет. Разыскиваемого доставили в отдел полиции. Вскоре он вернется домой к родным и близким.