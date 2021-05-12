В Котельниче осудят жительницу, которая убила знакомого и ранила трех человек

Жительница Котельнича, которая в прошлом году устроила резню, предстанет перед судом Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Котельнича. Женщину обвиняют сразу по трем статьям УК РФ. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что 6 июня 2020 года подозреваемая распивала алкоголь в компании 50-летнего мужчины. Во время застолья между ними возникла ссора. Женщина схватила нож и ударила собеседника в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.

Позже стали известны и другие эпизоды, к которым оказалась причастна подсудимая. Так, 27 апреля прошлого года, она на почве ревности несколько раз ударила ножом в живот своего знакомого. После чего вызвала «Скорую помощь». Мужчину удалось спасти.

Месяц спустя, все та же молодая женщина пришла к своему 21-летнему знакомому, который находился в доме вместе с 79-летней пенсионеркой. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом потерпевшего в грудь. Молодой человек выбежал на улицу, где ему вызвали «неотложку».

Все это увидела пенсионерка. Она вступила с подозреваемой в словесную перепалку. Котельничанка схватила ее за волосы и ударила о деревянный тротуар. Затем стала бить потерпевшую руками и ногами по голове и телу. Пожилой женщине удалось вырваться и обратиться за помощью к соседям, которые и вызвали полицию.

Свою вину подсудимая признала. В настоящее время дела направлены в суд для вынесения приговора.