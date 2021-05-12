Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 14:47

Кировский пруд у Диорамы очистили от грязи и мусора

Также в парке приведут в порядок пешеходные дорожки и газоны
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий
Пруд в парке имени Кирова очищают от скопившегося мусора. Фото: admkirov.ru

Пруд в парке имени Кирова очищают от скопившегося мусора. Фото: admkirov.ru

В среду, 12 мая, в областном центре очистили пруд у Диорамы от скопившихся в воде грязи и мусора. Работы в парке имени Кирова выполнил подрядчик в рамках муниципального контракта.

Как рассказали в горадминистрации, организация также благоустроит пешеходные дорожки и газоны. В случае нарушения сроков, подрядчику предъявят штрафные санкции.

На сегодняшний день работы ведутся своевременно. Территорию парка ежедневно осматривают инспекторы. Пожаловаться на грязь и мусор на поверхности водоемов и на территории парка горожане могут по телефону: 76-16-70.