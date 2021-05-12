Двум кировчанам светит по два года колонии за вылов 80 кг рыбы

В Оричах два жителя областного центра незаконно ловили рыбу сетями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двух кировчан-браконьеров задержали в Оричах. При них обнаружили лодку, сети и 80 кг рыбы. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Мужчин задержали полицейские во время очередного рейда. Они проводятся регулярно для пресечения незаконного вылова рыбы и выявления других нарушений.

На рыбаков завели уголовные дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Теперь им грозит тюремное заключение. За данное преступление предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет.