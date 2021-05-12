Кировчанка получит субсидию после вмешательства прокуратуры

Прокуратура обязала кировское Управление социальной защиты населения выплатить женщине субсидию за полгода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кировское Управление социальной защиты населения отказало местной жительнице в получении субсидии на оплату ЖКХ. В организации объяснили это тем, что у женщины нет постоянной прописки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели проверку, посчитав такой ответ необоснованным. Прокурор Первомайского района подал в суд иск с требованием обязать КОГКУСЗ «Управление социальной защиты населения» выплатить женщине субсидию за шесть месяцев.

Суд согласился с мнением прокуратуры. Исполнение его решения находится на особом контроле надзорного органа.