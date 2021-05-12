Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 12:28

Кировчанка получит субсидию после вмешательства прокуратуры

Деньги ей не платили из-за отсутствия постоянной прописки
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий
Прокуратура обязала кировское Управление социальной защиты населения выплатить женщине субсидию за полгода

Прокуратура обязала кировское Управление социальной защиты населения выплатить женщине субсидию за полгода

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кировское Управление социальной защиты населения отказало местной жительнице в получении субсидии на оплату ЖКХ. В организации объяснили это тем, что у женщины нет постоянной прописки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели проверку, посчитав такой ответ необоснованным. Прокурор Первомайского района подал в суд иск с требованием обязать КОГКУСЗ «Управление социальной защиты населения» выплатить женщине субсидию за шесть месяцев.

Суд согласился с мнением прокуратуры. Исполнение его решения находится на особом контроле надзорного органа.