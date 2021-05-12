В Кирове открыли для транспорта улицы Лесозаводскую и Пермскую

На участках дорог, закрытых из-за подтопления, наконец сняли ограничения на движение транспорта. Фото: admkirov.ru

Уровень воды в Вятке продолжает снижаться. За сутки он упал еще на 21 см, и теперь отметка от нулевого поста составляет 332 см. Об этом рассказали в кировской горадминистрации.

Как следствие, начали снимать ограничения движения, введенные в городе. Так, улицы Лесозаводская и Пермская вновь открыты для транспорта. Напомним, их закрыли в конце апреля после разлива Вятки. Отметим, что снять ограничения с этого участка обещали к концу минувшей недели при условии, что уровень воды в реке значительно снизится.

Помимо того, как сообщает Кировское управление гражданской защиты, сейчас вода ушла также со всех подтопленных приусадебных участков и придомовых территорий.