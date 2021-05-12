Статистика по COVID-19 в Кировской области: к ИВЛ подключены 16 человек

1052 человека находятся на стационарном лечении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 12 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 60 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 140 человек.

На стационарном лечении остаются 1052 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 71 пациенту, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 354.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1864 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2510 исследований на COVID-19.